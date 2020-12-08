Более 1 млрд рублей планируют выделить на обновление трамваев в Краснодаре в 2021 году

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей планируют выделить из бюджета Краснодарского края на обновление трамвайного парка Краснодара в 2021 году. Всего, за последние 2 года, для Краснодара было закуплено 70 новых трамваем, сообщили ТАСС в министерстве транспорта региона.

В середине октября сообщалось, что власти Краснодара планируют закупить 33 новых трамвайных вагона для обновления подвижного состава в 2021 году.

"Начиная с 2019 года началось поэтапное обновление трамвайного парка города Краснодара, из краевого бюджета [будет выделено] в 2020-2021 гг. ежегодно по 1,075 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Начиная с 2019 года, в трамвайные депо города уже поставлено 70 трамваев. На данный момент проведены конкурсные процедуры на 2021 год для закупки 33 трамваев. Кроме того, в этом году в рамках реализации программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" было приобретено 15 автобусов для повышения качества межмуниципальных пригородных перевозок. Еще 30 автобусов было закуплено для использования на муниципальных маршрутах города-курорта Сочи. На это было выделено около 330 млн рублей.

"Стоит отметить, что реализация программ по обновлению подвижного состава позволяет обеспечить обслуживание маршрутов регулярных перевозок на территории Краснодарского края современным экологически чистым транспортом, отвечающим требованиям безопасности, доступности и комфортности, в том числе оборудованным системой кондиционирования, что наиболее важно для южного региона", - отметили в министерстве.

В трамвайном парке Краснодара в 2019 году было 268 вагонов, 156 из них требовали замены. Ежедневно трамваи перевозят порядка 210 тыс. человек, это 50% от общего объема пассажирских перевозок в городе. Троллейбусами с автономным ходом в городе заменили обычные троллейбусы, курсирующие по улицам исторического центра, чтобы облагородить его внешний вид и избавить от проводов контактной сети. Также это позволило продлить маршруты следования общественного транспорта в отдаленные и новые микрорайоны города без строительства контактной сети.

Город-миллионник

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Для этого прорабатывается вопрос строительства перехватывающих парковок, продления трамвайных и троллейбусных линий к быстроразвивающимся новым микрорайонам.