Трамп вновь заявил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил, что намерен наложить вето на законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начался 1 октября) в случае его одобрения Конгрессом.

"Я надеюсь, что республиканцы в Палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Недовольство Трампа, в частности, вызывает отсутствие в этом документе пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Как отметил тогда глава Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности. "[Законопроект об оборонном бюджете] должен предполагать прекращение действия раздела 230 (из соображений национальной безопасности), сохранение наших национальных памятников и разрешение по 5G и сокращению численности наших ВС в зарубежных странах", - отметил Трамп во вторник.

Летом сначала контролируемая демократами Палата представителей, а затем Сенат, где большинство за республиканцами, одобрили свои версии проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. После этого была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей двух этих документов, согласованный вариант законопроекта был представлен на прошлой неделе. Во вторник голосование по нему ожидается в Палате представителей, после чего инициативу рассмотрит Сенат. В случае утверждения документа обеими палатами американского законодательного органа он поступит на подпись президенту.

Военный бюджет на 2021 финансовый год должен был составить $740 млрд. В частности, предусматривалось выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, $26,6 млрд - на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики. На проведение операций за рубежом выделялось $69 млрд. Законопроект, помимо прочего, включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также обязательные рестрикции в отношении Анкары из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.