Госдума приняла постановление об изменениях в порядке взаимодействия c ЦБ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о порядке рассмотрения комитетами Госдумы годового отчета ЦБ и Основных направлений единой денежно-кредитной политики. Документ вносит поправки в главу регламента нижней палаты парламента, которая регулирует порядок рассмотрения вопросов, касающийся взаимоотношений Госдумы и ЦБ. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно тексту постановления, годовой отчет Банка России предварительно рассматривается на совместных заседаниях комитета Госдумы по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике. Сейчас действует редакция регламента, согласно которой комитеты по бюджету и по финансовому рынку могут рассмотреть годовой отчет ЦБ совместно или раздельно, а комитет по экономической политике только направляет свое заключение на отчет в комитет по финансовому рынку.

Также комитет по экономической политике будет участвовать в рассмотрении Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики наряду с комитетами по бюджету и налогам и комитетом по финрынку на совместном заседании. Сейчас комитет по экономической политики только направляет свое заключение на этот документ.

Кроме того, согласно проекту постановления, представители Госдумы в Национальном финансовом совете будут ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представлять в нижнюю палату парламента отчеты о своей деятельности. Сейчас такая норма регламентом не предусмотрена.