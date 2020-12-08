Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Max

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Apple во вторник представила новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max.

По заявлению производителей, в новой модели наушников имеется адаптивный эквалайзер, функция активного шумоподавления и пространственного аудио. Заряда аккумулятора должно хватить на 20 часов прослушивания музыки и разговоров по телефону. К наушникам также идет мягкий чехол.

Наушники будут представлены в пяти цветах: "серый космос", серебристый, зеленый, "голубое небо" и розовый. Цена AirPods Max в США составит $549. В России наушники поступят в продажу 15 декабря, цена составит 62 990 рублей.