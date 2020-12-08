В ОЭЗ "Грозный" построят завод по производству оборудования канатных дорог

ГРОЗНЫЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Завод по производству оборудования канатных дорог с предполагаемым объемом инвестиций 450 млн рублей планируют построить в особой экономической зоны "Грозный" в Чечне. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор АО "Корпорации развития Чеченской Республики" Селита Гагаева.

"На момент формирования заявки соглашения о намерениях реализовать инвестиционные проекты на территории ОЭЗ подписали четыре якорных резидента. Помимо якорных резидентов, в апреле текущего года заключено еще одно соглашение с ООО "Национальные канатные дороги", которое подразумевает строительство завода по производству оборудования канатных дорог с предполагаемым объемом инвестиций 450 млн рублей и количеством планируемых к созданию рабочих мест около 130", - отметил собеседница ТАСС.

По ее словам, ожидается, что в ОЭЗ к 2028 году будет 14 резидентов с совокупным объемом инвестиций 14,17 млрд рублей, которые создадут 1 462 рабочих места, а общие налоговые доходы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поставят 11,98 млрд рублей.

"Если говорить о преимуществах создания ОЭЗ в Грозном, то это, конечно, выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень заинтересованности и поддержки в реализации проекта со стороны органов государственной власти региона. Кроме того, это стабильный рост экономической активности региона, в том числе объемов строительства, наличие площадок для размещения ОЭЗ и ее дальнейшего расширения, наличие собственной сырьевой базы, а также доступ к сырьевой базе ближайших регионов", - добавила Гагаева.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ "Грозный" подписал уже ряд компаний. Это проекты по строительству завода по производству противотуберкулезных фармацевтических препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета стоимостью 1,3 млрд рублей, строительство DATA-центра, завод полного цикла по производству готовых лекарственных форм стоимостью 1 млрд рублей и строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс" на 0,76 млрд рублей.