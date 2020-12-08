Белевская пастила из Тульской области вошла в число победителей конкурса "Вкусы России"

ТУЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Белевская пастила, являющаяся одним из гастрономических брендов Тульской области, признана победителем в номинации "Вкус без границ" национального конкурса региональных брендов "Вкусы России". Она отмечена, как продукция, имеющая экспортный потенциал, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"8 декабря в Министерстве сельского хозяйства РФ подвели итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Белевская пастила стала победителем в номинации "Вкус без границ" (бренды, имеющие экспортный потенциал)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, белевскую пастилу поставляют в Латвию, Францию, Италию, Германию, Японию и ряд других стран, объемы ее экспорта превышают 40 тонн в год. "Несмотря на определенные трудности, связанные с пандемией, предприятия отрасли продолжают работу по наращиванию экспортного потенциала. Так, например, ООО "Белевская пастила" начинает поставки продукции в Австрию, а ООО "Белевские сладости" проводит переговоры по организации поставок в Китай", - отметили в пресс-службе.

Белевская пастила - это натуральный десерт, изготовленный из яблок по старым русским рецептам. С конца XIX века ее производят в городе Белеве Тульской области. Как сообщалось, по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина белевскую пастилу наряду с тульским пряником включили в меню пассажиров Аэрофлота и Российских железных дорог.

Первый национальный конкурс региональных брендов "Вкусы России" проводился Министерством сельского хозяйства РФ. В нем участвовали 79 субъектов страны, было заявлено порядка 500 наименований продуктов питания, финалисты определены в восьми номинациях. В результате проведения конкурса Минсельхоз намерен запустить программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания, что позволит создать новые драйверы роста АПК.