Объем экспорта из Москвы в Китай вырос на 40,8% за девять месяцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 16% экспорта Москвы приходится на Китай, за девять месяцев объем экспорта вырос на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москву и Китай связывают давние партнерские отношения, на эту страну приходится 15,8% всего экспорта столичных товаров, а объем накопленных прямых иностранных инвестиций со стороны китайских компаний в экономику города превысил $1 млрд.

"По итогам девяти месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай составил $1,5 млрд, что на 40,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, наши партнеры активно вкладываются в экономику столицы: объем накопленных прямых иностранных инвестиций со стороны китайских компаний, по данным на 1 июля 2020 года, превысил $1 млрд. Из недавних примеров - осенью этого года в особой экономической зоне "Технополис Москва" статус резидента получило российское представительство крупного китайского производителя сим-карт "Исткомпис рус", - сказал он.

Компания "Исткомпис Рус", которая займется на территории ОЭЗ выпуском банковских карт и разработкой ПО для eSIM, является российским представительством китайской компании Eastcompeace Technology. Сейчас предприятие занимается проектированием собственного здания на площадке "Алабушево". Новое производство позволит создать более 50 рабочих мест.

Как уточнил руководитель компании "Исткомпис Рус" Константин Шимолин, на сегодняшний день уже ведутся работы по проектированию здания и подготовке технологического проекта. Планируется начать строительство во втором квартале следующего года, а ввести здание в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

"Город активно развивает специально созданные для бизнеса онлайн-платформы. Так, в Москве уже почти семь лет функционирует Инвестиционный портал, где, в том числе, и иностранные предприниматели могут получить всю необходимую информацию: от доступных мер поддержки до объектов городской недвижимости, которые можно арендовать или купить. Ресурс открывает доступ к 29 цифровым сервисам, которые значительно упрощают инвестиционную деятельность в столице", - добавила директор ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Светлана Ганеева.