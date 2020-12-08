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Пандемия COVID-19

Власти Петербурга направили на поддержку арендаторов городской недвижимости 1 млрд рублей

В том числе отсрочку по арендной плате предоставили 465 арендаторам по более 1 200 договорам в период с 13 марта по 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Поддержка арендаторов недвижимости, принадлежащей Петербургу, в условиях пандемии нового коронавируса достигла 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства города во вторник.

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"Общая сумма имущественной поддержки пользователей городской недвижимости к началу декабря составила порядка 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отсрочку по арендной плате за период с 13 марта по 1 октября получили 465 арендаторов по более 1 200 договорам. В том числе отсрочка и беспроцентная рассрочка предоставлена 12 некоммерческим организациям, сумма поддержки составила 5,4 млн рублей. Также арендующие недвижимость у города 424 компании уже освобождены от внесения арендной платы за второй квартал 2020 года. Заключено более тысячи дополнительных соглашений.

Меры поддержки оказываются в заявительном порядке. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, мерами имущественной поддержки могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса и социально ориентированные НКО в отраслях, пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Аналогичные соглашения к договорам аренды недвижимости рекомендовано заключать городским ГУПам и государственным учреждениям.

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