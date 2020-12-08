Правкомиссия одобрила перечень российского ПО для предустановки в гаджеты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил перечень российского программного обеспечения (ПО), которое будет предустанавливаться на гаджеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил перечень программных продуктов, которые будут предустановлены на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, а также телевизоры с функцией Smart TV. При подготовке перечня в Минцифры России поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. Представители министерства сформировали перечень, опираясь на количество уникальных пользователей программных продуктов в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в итоге к предустановке было рекомендовано только то ПО, которое пользуется спросом у россиян. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирует "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис "Госуслуги" и платежная система "Мир". По результатам рейтинга популярности ПО 2020 года перечень будет пересмотрен и скорректирован в соответствии с интересами пользователей российского ПО. Предустановка ПО поможет развиваться отечественным цифровым продуктам и создаст сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными аналогами.