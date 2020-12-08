"Сбер" выиграл конкурс Минцифры по определению оператора "Гостеха"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Сбер" выиграл конкурс, объявленный Минцифры РФ, на определение оператора цифровой платформы "Гостех" с ценой контракта 900 млн руб. Это следует из документов с портала госзакупок.

Соответствующий конкурс Минцифры объявило в конце ноября. Согласно описанию к конкурсу, Минцифры ищет исполнителя для "оказания услуг по передаче неисключительных прав и обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы программного обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе РФ "Гостех".

Этот конкурс выиграл "Сбер", оказавшись единственным участником, говорится в сопроводительных документах к госзакупке. Сумма контракта осталась неизменной - 900 млн руб.

С 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года в России проходит эксперимент по созданию цифровой платформы "Гостех", которая объединит государственные информационные системы. До конца эксперимента оператор "Гостеха" должен создать IT-платформу, на базе которой будет построена вся система.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.