В Арктике создадут более 180 тыс. новых рабочих мест за 15 лет

ТАСС, 8 декабря. Реализация новых инвестиционных проектов, а также развитие уже действующих производств позволит создать в Арктической зоне России к 2035 году 182,4 тысячи рабочих мест. Такие данные получены по итогам исследования прогнозной кадровой потребности в экономике Арктики, инициатором которого выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщил во вторник ТАСС заместитель генерального директора агентства Иван Ефимов.

Исследование по заказу Агентства провели специалисты Петрозаводского государственного университета совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова. В задачи ученых входила разработка прогнозных показателей кадровой потребности в экономике российской Арктики и анализ возможностей образовательной сети среднего профессионального и высшего образования в обеспечении этой потребности. Исследование также затронуло вопросы занятости коренных малочисленных народов Севера и кадрового обеспечения деятельности Северного морского пути: в ходе работы был проведен опрос на предприятиях, в которых трудятся 70% среднесписочной численности работников социальной сферы и 60% предприятий реального сектора экономики Арктической зоны России.

Новые рабочие места

Итоги исследования ТАСС обсудил с директором Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского госуниверситета, доктором физико-математических наук Валерием Гуртовым.

140 тыс. новых рабочих мест в Арктике будет создано за счет реализации 198 инвестпроектов с вложениями в объеме 19 трлн рублей, еще 42 тыс. рабочих мест - за счет развития уже существующих 627 производств. Эти новые рабочие места преимущественно появятся в Мурманской области, в арктических муниципалитетах Красноярского края и Архангельской области - 59,9 тысяч, 52,1 тысячи и 30,0 тысяч новых рабочих мест соответственно.

"Новые рабочие места преимущественно создаются в таких отраслях экономики как добыча полезных ископаемых (76,4 тыс.), обрабатывающее производство (40,4 тыс.), строительство (25,3 тыс.), транспортировка и хранение (16,0 тыс. новых рабочих мест)" - сказал собеседник агентства.

Кадровый дефицит

С 2021 года Арктике будут требоваться ежегодно дополнительно несколько десятков тысяч рабочих рук: в 2024 году эта потребность составит 73,8 тыс., в 2035 года - 66,5 тыс. работников. Из них треть - это специалисты с высшим образованием, почти половина приходится на специалистов среднего звена, включая квалифицированных рабочих и служащих, а пятая часть на неквалифицированную рабочую силу. При этом дефицит кадров прослеживается на территории всех 74 арктических муниципалитетов, уже сегодня им приходится прибегать к привлечению вахтовиков. Число лиц, работающих вахтовым методом, в 2019 году составляло 207 тыс. человек, а к 2035 году, если все заявленные в рамках исследования проекты будут реализованы в необходимом объеме, может составить уже 460 тыс. человек.

Как показало исследование, подготовка кадров вузами и колледжами, расположенными на арктических территориях, не может полностью восполнить дефицит работников: за последние 10 лет прием студентов в арктические вузы сократился с 12 тыс. до 5,4 тыс., а в филиалы вузов на арктических территориях с 11,7 тыс. до 1,5 тыс. человек. При этом сокращение приема в филиальную сеть прошло за счет востребованных технических и социальных специальностей. С 2010 года филиалы вузов в регионах систематически закрывались. И оказалось, что 11-класснику негде продолжать учебу, если он остается в родном регионе. Таким образом, почти все 11-классники вынуждены уезжать учиться за пределы Арктической территории и уже не возвращаются.

"Несоответствие системы профессионального образования на арктических территориях потребностям экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах является препятствием, формирующим риски для развития Арктической зоны" - отметил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Он также добавил, что с каждым годом количество инвестпроектов в Арктике будет только расти, а это повлечет наращивание объема новых вакансий в регионах. Полученные результаты исследования лягут в основу контрольных цифр приема в образовательных учреждениях российской Арктики, чтобы для гармоничного развития территории были созданы все необходимые условия.

"Когда мы говорим о том, что Арктика будет динамично развиваться, мы должны уже сегодня предусмотреть, что арктическая территория будет располагать достаточным количеством специалистов для обеспечения кадровой потребности инвесторов. Для этого мы планируем довести полученную информацию до ответственных органов исполнительной власти и совместно разработать меры по адаптации контрольных цифр приема под нужды экономики АЗ РФ, создать ускоренные механизмы обновления материально-технической базы, максимально поддержать организации профессионального образования Арктики", - добавил Крутиков.

В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). 26 октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.