В Минпромторге сообщили об устранении проблем фармкомпаний с маркировкой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фармкомпании получили всю необходимую помощь в связи с маркировкой, проблемы решены на всей товаропроизводящей цепи. Об этом заявила во вторник глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

Выступая на посвященном маркировке онлайн-совещании на площадке Совета Федерации, Приезжева напомнила, что в сентябре - октябре в системе МДЛП [мониторинг движения лекарственных препаратов] произошли технические сбои, которые, по ее словам, были достаточно быстро ликвидированы, но их следствием стало большое количество заблокированной фармпродукции на разных участках товаропроизводящей цепи.

"Что было сделано. Система довольно быстро была временно переведена с разрешительного порядка на уведомительный: производителям и дистрибьюторам необходимо было ждать 15 минут (после уведомления системы - прим. ТАСС), и дальше независимо от событий они могли двигать свою продукцию по цепочке. Аптекам и медицинским организациям не нужно было даже ждать 15 минут, то есть они сразу могли продавать свою продукцию. [Также] провели серьезную информационную кампанию для того, чтобы донести до всех участников порядок работы", - сказала Приезжева, добавив, что этими усилиями удалось устранить все проблемы.

Она подчеркнула, что были проведены четыре всероссийские прямые линии, в которых приняли участие около 18,5 тыс. человек, были разобраны около 800 вопросов, возникших у представителей отрасли. В каждом субъекте РФ созданы региональные штабы по маркировке, с которыми еженедельно проводятся селекторные совещания из Москвы.

Работа с регионами и ключевыми игроками рынка

Тщательно выстроена работа со списком важнейших предприятий отрасли, а также с регионами, рассказала Приезжева.

"Мы выделили 142 производителя, которые производят важнейшие препараты. Это антиковидные, противоонкологические препараты и антибиотики, и за этими 142 производителями были закреплены 24 персональных менеджера, которые работали исключительно с этими компаниями и оказывали им помощь в формате 24 на 7, если у них возникали трудности с работой в системе МДЛП", - сказала она.

Персональные менеджеры также были закреплены за каждым регионом, они напрямую работали с местными министерствами здравоохранения, с территориальными органами Росздравнадзора и оказывали им такую же помощь, добавила представитель Минпромторга.

"Благодаря тому, что такая работа с регионами была налажена, у нас была информация не только по крупным участникам рынка, но и по региональным аптечным сетям, медучреждениям, больницам. И, соответственно, мы в еженедельном формате получали эту информацию и оперативно реагировали", - рассказала Приезжева.

Вовлеченность рынка в систему маркировки

Замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко в ходе совещания отметила, что ведется постоянный мониторинг наличия тех или иных лекарств в системе здравоохранения.

"На полях Росздравнадзора возобновила работу межведомственная рабочая группа <…> в связи с тем, что есть проблемные вопросы, которые надо будет решать. В первую очередь после выхода 1 февраля (в режим обязательной маркировки лекарств - прим. ТАСС). Несомненно, свои плоды приносит внедрение системы [маркировки], потому что сегодня, мониторя по системе наличие препаратов, которые применяются для борьбы с ковидом, мы видим, в какие регионы нужно направлять эти лекарственные препараты, где они в достаточном количестве, где - нет. И это, конечно, имеет очень большое значение для логистики, для того, чтобы правильно организовать лечебный процесс", - сказала Косенко.

По ее словам, к системе маркировки уже подключились 89% организаций оптовой торговли лекарственными препаратами, 68% из них уже работали в системе маркировки. К системе также подключены 86% организаций розничной торговли (63% уже в ней работали) и 68% медицинских организаций (работали в системе 9%).

Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы маркировки, отметил, что пока промаркирована меньшая часть лекарственных препаратов на российском рынке, но их доля растет.

"К середине октября оценка доля маркированных препаратов рынка не превышала 10%. Несмотря на то, что обязательная маркировка внедрена, на рынке маркированный товар на протяжении еще достаточно длительного времени не будет преобладающим. Его доля растет, растет количество выбываемых чеков. Мы видим, что производители готовы наносить и наносят [маркировку]", - сказал он.