Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением нового коронавируса. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей - в 2022 году, 2,39 трлн рублей - в 2023 году.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 трлн рублей, на 1 января 2023 года - 20,52 трлн рублей, на 1 января 2024 года - 22,95 трлн рублей. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме $72,0 млрд, на 1 января 2023 года - $73,2 млрд, на 1 января 2024 года - $73,6 млрд. Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн рублей (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн рублей (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн рублей (9,5% ВВП) в 2023 году.