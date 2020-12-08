Цена Brent перешла к росту на фоне прогноза Минэнерго США

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE перешла к росту на 0,2%, до $48,89 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 20:16 мск.

До представленного прогноза Минэнерго США о прогнозе цены на нефть стоимость Brent снижалась на 0,12%, до 48,73 за баррель.

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году до $41,43 с $40,61 за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне $48,53 за баррель.

К 20:26 мск нефть Brent торговалась на ICE на отметке в $48,94 за баррель (+0,31%). В то же время нефть WTI торговалась на уровне $45,89 за баррель (-0,13%).