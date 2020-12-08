Бизнесу обеспечили комфортный переход к маркировке молочных продуктов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Производители молочной продукции переходят к маркировке в комфортных условиях, в частности минимизированы дополнительные расходы. Об этом заявил гендиректор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов в ходе онлайн-совещания, прошедшего во вторник на площадке Совета Федерации.

"На этапе обсуждения правил внедрения маркировки в молочной отрасли удалось решить две ключевые задачи. Первая задача связана с минимизацией инвестиций для бизнеса при внедрении системы маркировки. И второе - формирование довольно комфортных условий входа для бизнеса под систему маркировки. При этом, конечно же, успокаиваться не надо. Есть целый ряд задач, которые нам необходимо решить", - сказал он.

По словам Белова, значительным облегчением для бизнеса стало перенесение технической части маркировки от молочного бизнеса в типографии.

"Первая история связана с минимизацией инвестиций на нанесение кода Data Matrix. Мы здесь договорились, что основной акцент в рамках этой работы будет смещен прежде всего на типографии. Это позволит значительной доле предприятий уйти от необходимости нанесения кодов Data Matrix непосредственно предприятием", - пояснил Белов.

Он отметил, что в схеме с взаимодействием производителей молочной продукции и типографиями направляющая и регулирующая роль должна быть у Минпромторга РФ, подчеркнув, что роль министерства не должна ограничиваться информированием участников рынка.

Белов добавил, что типографии должны быть готов к нанесению маркировки как минимум за два-три месяца до сроков, когда они должны будут приступить к массовой печати кодов Data Matrix, и выразил надежду на полное взаимопонимание в этом вопросе с коллегами по цеху.

Эксперимент по маркировке молочной продукции

В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке товаров в нескольких отраслях, в молочной отрасли он начался с 15 июля 2019 года. Обязательную маркировку молочных продуктов планировалось начать поэтапно вводить с 1 мая 2021, однако сейчас рассматривается предложение начать ее с 1 июня 2021 года. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"На сегодняшний день в эксперименте принимают участие практически 580 производителей, 147 импортеров, 788 представителей оптового звена и почти 6,5 тыс. представителей розничного звена", - сообщила на совещании глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин отметил, что в рамках эксперимента апробированы способы нанесения маркировки на все форм-факторы (разновидности упаковки). "На текущий момент 90% форм-факторов апробировано и до конца декабря, до конца эксперимента мы по плану закроем оставшиеся 10%", - сказал Дубин на онлайн-совещании.

Он подчеркнул, что показатели производства в связи с введением маркировки не ухудшаются, на скорости линий ее введение не сказывается. Дубин также напомнил, что эксперимент целиком финансируется за счет оператора ЦРПТ.

"Что также крайне важно для сегмента пищевой продукции: так как есть большое разнообразие форм-факторов и не всегда есть возможность наносить прямым способом на производстве, нами разработана технология, которая позволяет наносить динамический код на упаковку, то есть сдвинуть точку нанесения с линии готовой молочной продукции на производство упаковки", - сказал также Дубин.

По его словам, к середине 2021 года необходимым оборудованием будут оснащены более 60 типографий, это покроет весь объем продукции в отрасли.

Прослеживаемость, качество и безопасность продукции

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подчеркнул, что речь идет о принципиально новом виде маркировки, непохожем на то, что вводилось в других отраслях.

"Мы уже сталкивались с различными видами информационных технологий при учете разного вида товаров - мы имеем сейчас систему прослеживаемости в алкогольной продукции и в лесной отрасли. Опыт показывает, что быстро, сходу, если мы принимаем решения и немедленно начинаем их реализовывать, у нас не всегда все хорошо получается. Надо идти поэтапно: не огульно все товары под маркировку запустить с завтрашнего дня, а подходить с риск-ориентированным подходом, маркировать именно те товары, которые действительно на рынке зачастую представляют собой либо фальсификат, либо контрафакт", - говорит Майоров.

Он отметил, что необходимо помнить о задачах, которые решает маркировка.

"Надо отличать две вещи: с одной стороны, маркировка - это, в первую очередь, система прослеживаемости. С другой стороны, она должна помогать нам увеличивать качество и безопасность пищевой продукции", - резюмировал сенатор.