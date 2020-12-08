Россельхознадзор запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики о систематических случаях выявления карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию России.

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", - отмечает ведомство.