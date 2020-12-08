"Газпром" направит почти 4 млрд рублей на газификацию Удмуртии до конца 2025 года

ИЖЕВСК, 8 декабря. /ТАСС/. ПАО "Газпром" до конца 2025 года направит почти 4 млрд рублей на проведение работ по газификации в Удмуртии. Согласно программе развития на 2021-2025 годы, в республике появится более 550 км межпоселковых газопроводов к 123 деревням, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 3,995 млрд рублей - это в 2,6 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Согласно документу, приоритетным направлением работ является сельская местность. Компания построит 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам", - сказано в сообщении.

Эти населенные пункты располагаются в 12 районах республики.

Кроме того, специалисты проведут техперевооружение газораспределительной станции, что создаст возможности для увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей в Ижевске и Завьяловском районе.

В свою очередь правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,3 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 75%, в том числе городов - 82,6%, сельской местности - 67,2%.