Газификацию Дагестана планируется завершить к 2026 году

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Технически возможная газификация Дагестана будет полностью завершена к 2026 году, ПАО "Газпром" направит на это 13,1 млрд рублей. Программу развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годов подписали врио главы региона Сергей Меликов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. По итогам реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Дагестан", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Газпром" направит на газификацию республики 13,1 млрд рублей, что в 14,6 раз больше, чем в 2016-2020 годах. Согласно программе развития, компания построит в регионе 874 км новых газопроводов. Будут созданы условия для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах республики, в том числе впервые в Агульском, Ахвахском, Гунибском, Рутульском и Унцукульском районах. Возможности для подключения к сетевому газу получит и ряд крупных сельскохозяйственных предприятий.

Планируется также техническое перевооружение и реконструкция 27 газораспределительных станций, что позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в 10 районах и Дербенте, Избербаше, Кизляре, Махачкале и Хасавюрте. Правительство региона в свою очередь обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 41,1 тыс. домовладений, 265 котельных и социальных объектов.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 89,5%, в том числе городов - 93,7%, сельской местности - 76,7%.