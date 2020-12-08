Илон Маск заявил, что переехал из Калифорнии в Техас

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, переехал из Калифорнии в Техас. Об этом заявил во вторник на интернет-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.

На вопрос о том, собирается ли он перенести производственные мощности из Калифорнии в Техас, Маск ответил: "Что касается меня, лично, да, я переехал в Техас". Предприниматель констатировал, что ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты. Маск подчеркнул, что наращивает деятельность в Техасе.

Маск ранее заявлял о возможности переноса головного офиса Tesla из Калифорнии в другой американский штат, в том числе в Техас или Неваду. Губернатор Техаса сообщал, что обсуждал с Маском такую возможность. Предприниматель подвергал критике власти Калифорнии за принятие слишком жестких, по его мнению, мер в сфере борьбы с пандемией.