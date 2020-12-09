Путин обсудит с кабмином развитие высокотехнологичных отраслей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет в среду очередное совещание с членами правительства. Как сообщила пресс-служба Кремля, основной темой станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений, но будут также "рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации".

Планируется, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минцифры Максут Шадаев.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключал, что на совещании может быть обсуждена и тема договоренностей ОПЕК+. По его словам, если президент посчитает целесообразным поднять эту тему, то Новак сможет доложить о результатах работы объединения, поскольку повестка дня может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов.

На встрече 3 декабря министры стран альянса договорились постепенно наращивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки в месяц. Всего страны ОПЕК+ намерены восстановить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Также достигнута договоренность проводить заседания ежемесячно.

В пресс-службе Кремля уточнили, что совещание 9 декабря пройдет в режиме видеоконференции.