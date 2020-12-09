Мишустин выступит на экспортном форуме "Сделано в России - 2020"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду примет участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020", где выступит на пленарной дискуссии и осмотрит выставку. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"9 декабря М. В. Мишустин выступит на пленарной дискуссии "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020", - говорится в сообщении.

Планируется, что глава российского правительства также осмотрит выставку, на которой представлены высокотехнологичные товары и услуги российских экспортеров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности.

Форум "Сделано в России" проводится с 2012 года. Как отмечают в кабмине, за это время он приобрел статус ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Основные задачи форума - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам.

Деловая программа будет включать пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике и телемосты с российскими регионами и другими странами. Все мероприятия будут транслироваться онлайн. В прошлом году форум посетили более 3 тыс. человек из 50 стран мира.