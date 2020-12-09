Великобритания после выхода из ЕС отменит некоторые пошлины на американские товары

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании снимут часть пошлин на товары из Соединенных Штатов с 1 января 2021 года по завершении переходного периода в отношениях с ЕС после Brexit. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

В нем указывается, что Лондон откажется от тарифов, которые были введены в рамках Евросоюза в связи с торговым конфликтом вокруг авиаконцернов Boeing и Airbus. ЕС и США обвиняют друг друга в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО) и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

В 2019 орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация американского президента Дональда Трампа уже в 2019 году ввела 25% пошлины в отношении товаров из стран ЕС на общую сумму примерно в $7,5 млрд, которые затронули, среди прочего, односолодовый виски из Шотландии. 9 ноября текущего года Евросоюз ответил на этот шаг введением новых тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в $4 млрд в год.

Как отмечается в заявлении Министерства внешней торговли Великобритании, отказ от пошлин призван продемонстрировать серьезные намерения Лондона достигнуть соглашения о свободной торговле с США, переговоры о котором ведутся в настоящее время. "Поскольку мы снова станем независимой страной в сфере торговли, мы наконец получим возможность проводить тарифную политику, которая соответствовала бы интересам нашей экономики и бизнес-сообщества. Мы хотим уладить конфликт и прийти к соглашению, которое позволит углубить наши торговые отношения с США", - подчеркнула глава ведомства Элизабет Трасс. При этом, по ее словам, Лондон оставляет за собой право вернуть пошлины в случае провала переговоров с Вашингтоном.

Соответствующее решение было положительно встречено Ассоциацией производителей шотландского виски. "Данные усилия показывают, что британское правительство намерено устранить препятствия на пути трансатлантической торговли, которые привели к падению объема экспорта шотландского виски на 30% за прошедший год", - говорится в заявлении профсоюза.

В то же время Министерство внешней торговли Великобритании уточнило, что королевство продолжит применять тарифы на ряд американских товаров, которые были введены в ответ на действия американской администрации, установившей в 2018 году пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза.

Переговоры о торговом соглашении

В настоящий момент между Великобританией и США ведутся переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Они начались вслед за тем, как королевство в ночь на 1 февраля 2020 года вышло из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. При этом Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка.

В 2019 году объем британского экспорта в США достиг 112,2 млрд фунтов ($149,7 млрд), а американского импорта в Великобританию - 70,3 млрд фунтов ($93,8 млрд). США занимают первое место в списке торговых партнеров королевства.