СМИ: Токио к 2030 году откажется от продаж новых авто на бензине и дизеле

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Власти японской столицы намерены к 2030 году отказаться от продаже новых автомобилей, работающих только на бензине или дизеле. Как сообщила в среду газета Nikkei, такую цель поставила на заседании столичного правительства губернатор Юрико Коикэ.

Согласно предложенному плану, к 2030 году все продаваемые в Токио новые автомобили должны быть оснащены гибридными или электродвигателями. Также власти хотят проработать программу субсидирования покупки таких автомобилей. Таким образом администрация Токио стремится ускорить процесс отказа от бензиновых и дизельных машин и обойти по срокам реализации поставленную ранее правительством Японии аналогичную цель завершить трансформацию внутреннего авторынка к середине 2030-х годов по всей стране.

Между тем, как отмечает Nikkei, политика Токио может создать проблемы для производителей компактных автомобилей, которые не инвестировали в развитие технологий электродвигателей. Так, к примеру, все ключевые модели компании Daihatsu Motor, занимающей в Японии четвертую по величине долю внутреннего рынка, имеют исключительно бензиновые двигатели. Ей и ряду других компаний будет сложно провести модернизацию модельного ряда к 2030 году.

На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей. Они присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили для широкого потребителя здесь производятся в ограниченном количестве.

Nissan сейчас продает электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. Также в 2021 году должно начаться серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке. Также свой первый электромобиль недавно представила Honda Motor.

Тем не менее у ведущего японского автоконцерна Toyota Motor в текущем модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и авто на водороде Mitrai, однако эта модель практически не пользуется спросом. Вместе с тем Toyota уже объявила о планах к 2025 году убрать с внутреннего рынка автомобили, работающие только на бензине или дизеле.