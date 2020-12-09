РСПП предложил продлить кешбэк на путевки в санатории для реабилитации после коронавируса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил продлить реализацию программы кешбэка на приобретение туристических путевок в российские санатории для реабилитации после коронавируса. Об говорится в письме РСПП, которое есть в распоряжении ТАСС.

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

"16 ноября т. г. профильные предпринимательские объединения обратились к президенту Российской Федерации В. В. Путину с конкретными предложениями по повышению эффективности использования санаторно-курортного комплекса страны для профилактики коронавирусной инфекции и медицинской реабилитации россиян, перенесших данное заболевание. Присоединяясь к данной инициативе, Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции в этой связи предлагает, во-первых, продлить или максимально в сжатые сроки возобновить реализацию программы субсидирования расходов на приобретение туристических путевок в т. ч., в отечественные здравницы, в форме кешбэка (возмещения части стоимости оплаченной туристической услуги), запущенную Ростуризмом совместно с АО "Национальная система платежных карт", - говорится в тексте письма.

По мнению РСПП, субсидирование стоимости туристических путевок в размере до 20% в сочетании с сезонными скидками сделает санаторно-курортное лечение более доступным для россиян в условиях снижения платежеспособного спроса.

Согласно тексту письма, РСПП также считает целесообразным в оперативном порядке разработать и реализовать за счет средств федерального бюджета программу санаторной реабилитации отдельных категорий граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, и медиков, работавших в "красной зоне". Для реализации этой программы необходимо утверждение соответствующих медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, а также стандартов и порядка оказания медицинской помощи больным, перенесшим коронавирус.

"Эти меры, на наш взгляд, будут во многом способствовать восстановлению здоровья нации и предупреждению дальнейшего распространению коронавирусной инфекции", - говорится в письме.