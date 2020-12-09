"Известия": россияне в 2020 году стали меньше тратить на покупку искусственных елок

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне в этом году тратят на покупку искусственных елок к праздникам на 10% меньше, чем в 2019-м. Средней чек за такую покупку составляет 2,2 тыс. рублей, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По данным издания, аналитики изучили данные о покупках россиян в ноябре и в период с 1 по 7 декабря. В компании отметили, что средний чек на елки с ноября вырос на 34%. Всего число покупок искусственных деревьев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 5%, а за первые дни декабря россияне приобрели почти столько же искусственных елок, сколько за весь прошлый месяц.

При этом средний чек при покупке украшений для новогодней елки увеличился по отношению к прошлому году. Так, средний чек при покупке мишуры вырос на 11% (до 97 рублей), елочных игрушек - на 34% (185 рублей). Мишуру в декабре россияне покупают реже, чем в аналогичном периоде прошлого года (число покупок этого новогоднего украшения снизилось на 20%), а елочные игрушки - чаще (на 14% чаще, чем за аналогичный период прошлого года).

Как уточняют "Известия", оператор фискальных данных "Платформа ОФД" собирал информацию с 1 млн онлайн-касс и проанализировал продажи некоторых новогодних товаров в ноябре 2020 года и в период с 1 по 7 декабря этого и прошлого годов. Это время считается традиционным стартом сезона продаж новогодней атрибутики и прочих товаров к Новому году.