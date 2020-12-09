В ВБ заявили, что объемы производства в мире через пару лет вернутся к прежним показателям

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Мировой экономике понадобится от двух до трех лет, чтобы восстановить те объемы производства, которые имели место до начала пандемии нового коронавируса. Об этом заявил во вторник президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на интернет-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.

Мэлпас констатировал, что "Китай восстанавливается, это помогает соседним странам". По его мнению, для государств с развивающейся экономикой в том, что касается возвращения к показателям, которые имели место до пандемии, "самым важным фактором являются страны с развитой экономикой, поскольку часто именно там находятся их рынки".

Как отметил глава ВБ, в государствах с развитой экономикой восстановительные процессы идут несколько быстрее, чем прогнозировалось. В ряде стран с развивающейся экономикой ситуация, в частности, осложнена тем, что поток туристов в них сократился.

На этом же семинаре выступила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Она сказала, что к вызванному пандемией экономическому кризису "очень быстро приспособились компании, которые вкладывали средства в развитие виртуальных платформ и располагают цифровой инфраструктурой". Как она добавила, это, в частности, касается фирм, которые работают в сфере образования или предоставляют медицинские консультации.

Гопинат констатировала, что одна из проблем состоит в том, что "в половине мира нет доступа к интернету". Она отметила необходимость инвестиций в эту сферу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 67,6 млн человек, свыше 1,5 млн умерли.