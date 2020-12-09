Концессия по передаче теплосетей Новосибирска СГК позволит увеличить инвестиции в 6 раз

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) после заключения с мэрией Новосибирска десятилетнего концессионного соглашения стоимостью 5,5 млрд рублей по передаче предприятию муниципальных теплосетей, большинство из которых имеет высокую степень изношенности, намерена более чем в 6 раз увеличить вложения в их обновление - с 90 до 600 млн рублей в год. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В конце 2017 года между мэрией Новосибирска и АО "Сибэко", правопреемником которого является СГК, были заключены два концессионных соглашения сроком на 6 лет. По данным СГК, соглашения утратили свою актуальность, поэтому компания предложила городу расторгнуть прежние концессионные соглашения и заключить новое сроком на 10 лет, которое включит в себя практически все муниципальное тепловое хозяйство Новосибирска. По информации компании, такое соглашение позволит ей приобрести понимание долгосрочной инвестиционной перспективы и увеличить объемы вложений в обновление сетей.

"Планируемый ежегодный объем инвестиций в рамках новой большой концессии составляет порядка 600 млн рублей. Более половины средств, предусмотренных соглашением, планируется вложить в теплосети до 2025 года. С учетом средств, запланированных в тарифе (порядка 440 млн рублей), среднегодовой объем вложений должен составить на уровне 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в новом соглашении необходимо сделать акцент на вложениях в ремонт изношенных теплосетей, а не находящихся в удовлетворительном состоянии котельных, как это было в прежних документах. В настоящее время объем инвестиций по действующим концессионным соглашениям составляет около 90 млн рублей в год.

Помимо концессий, у СГК заключен с мэрией договор на аренду теплосетей, по которому компания платит около 600 млн рублей в год. Часть этих средств - 120 млн рублей - это налог на имущество, другая - расходы, связанные с работой собственника теплосетей. По оценке компании, на производственную программу направляется только 360 млн рублей, основную часть которых вкладывают в линии циркуляции горячего водоснабжения.

"Таким образом, вместе со средствами, заложенными на ремонт в тарифе, всего на ремонт и модернизацию сетей в год направляется около 890 млн рублей, но эти вложения недостаточно эффективны. Непосредственно в капремонт теплосетей вкладывается 4-5 раз меньше минимально необходимого объема", - отметили в компании.

О концессии и теплосетях

В СГК пояснили, что дата подписания соглашения еще не определена, стороны ведут переговоры, в настоящее время решается вопрос о расторжении двух действующих концессионных соглашений. Новый документ позволит, в частности, повысить надежность теплоснабжения потребителей левого берега Новосибирска. Всего на повышение надежности систем теплоснабжения города - техническое перевооружение, реконструкцию муниципальных сетей, изменение схем подключения потребителей - будет вложено 4,7 млрд рублей.

В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находится 3070 км сетей, из них 75% - старше 30 лет. В ноябре прошлого года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Самая крупная из них произошла на Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток. Губернатор Андрей Травников сообщал ТАСС, что основной причиной произошедших аварий в Новосибирске стали недостаточные ремонты теплосетей в последние 15-20 лет. По словам Травникова, власти региона совместно с теплоснабжающими организациями ищут возможности увеличения объемов ремонта.