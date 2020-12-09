Тестирование российских автопилотов для трамваев начнется в Китае весной 2021 года

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Российская компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) намерена весной приступить к пилотному тестированию в Шанхае комплексов с искусственным интеллектом для трамваев. Массовое внедрение технологии, которая призвана уменьшить число аварий с участием городского транспорта, запланировано на 2022 год, сообщила ТАСС генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

В начале года Cognitive Pilot заключила с одним из крупнейших операторов железнодорожной инфраструктуры Китая FITSCO контракт на разработку не имеющей в мире аналогов системы с искусственным интеллектом для трамваев. Она видит и оценивает дорожную ситуацию, распознает основные классы объектов дорожной сцены (транспортные средства, светофоры, людей, рельсы и т. д.). При отсутствии надлежащей реакции со стороны водителя транспортного средства она предупредит его и в случае отсутствия реакции затормозит перед препятствием. Комплекс также обеспечивает контроль допустимой скорости.

"Весной уже мы приступим к пилотному тестированию технологии в Шанхае, это будут несколько таких комплексов. В течение года наши партнеры будут смотреть статистику, оценивать экономический эффект, и в феврале 2022 года мы рассчитываем начать массовое внедрение системы - более 500 комплексов в Шанхае", - сказала собеседница агентства.

После массовой интеллектуализации транспортных систем в крупнейшем китайском порту умную систему планируется внедрить в соседних китайских провинциях. Предполагается, что всего для КНР будет изготовлено 10 тыс. автопилотов с искусственным интеллектом. Чтобы успеть произвести такое количество "железа" к 2022 году, в планах сторон развернуть производство на базе компании-партнера Cognitive Pilot - FITSCO.

Сейчас система состоит из вычислительного блока, сенсоров - камеры и радаров, блока позиционирования, а также модуля интеграции с бортовыми системами трамвайного вагона. Результатом первых этапов проекта станет ее адаптация под местные условия и особенности (сбор информации об особенностях дорожной ситуации, температурных режимах, эксплуатации оборудования, конструкции вагона и т. д.).

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.