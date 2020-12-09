Virgin Australia отказалась от покупки Boeing 737 MAX 8 и реструктурировала заказ

СИДНЕЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Одна из ведущих австралийских авиакомпаний Virgin Australia объявила об отказе от покупки самолетов типа Boeing 737 MAX 8. Как сообщается в заявлении перевозчика, опубликованном в среду, вместо них будут закуплены 25 самолетов Boeing 737 MAX 10.

"Virgin Australia Group достигла соглашения с Boeing о реструктуризации заказа и графике поставок [самолетов] B737 MAX. Новый заказ включает 25 самолетов Boeing 737 MAX 10, которые планируется поставлять с середины 2023 года, что обеспечит большую эффективность авиакомпании. От покупки Boeing 737 MAX 8 авиакомпания отказалась", - указано в сообщении Virgin Australia.

В ноябре прошлого года авиакомпания заявила о приостановке соглашения с Boeing, предусматривавшего поставку 38 самолетов Boeing 737 MAX 8 и 10 самолетов Boeing 737 MAX 10, что было обусловлено рядом катастроф лайнеров модели Boeing 737 MAX. Также компания объявила о реструктуризации заказа, в рамках которой планировалось уменьшить число MAX 8 до 23, и нарастить количество MAX 10 до 25 лайнеров.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.