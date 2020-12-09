Эксперты: Всемирный экономический форум может пройти на сингапурском курорте Сентоса

СИНГАПУР, 9 декабря. /ТАСС/. Сингапурский курортный остров Сентоса назван экспертами в качестве одного из главных мест, где в мае будущего года пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

"На острове есть и конференц-зал, и несколько гостиниц", - отметил доцент Национального университета Сингапура Лоуренс Лау. Его коллега Чун Я Лань также указал, что "Сентоса более подходящее место с точки зрения обеспечения безопасности". Например, именно там в июне 2018 года прошел исторический саммит лидеров КНДР и США.

Минусом, по мнению Лау, может стать "необходимость передвигаться между гостиницами и местом проведения мероприятия". Кроме того, добавил он, "необходимо снизить контакты всех гостей форума с местными жителями". В этой связи, добавил он, "в более выигрышном положении может находиться комплекс Marina Bay Sands, где расположен и вместительный отель, и большой выставочный центр.

"Помещения для ВЭФ должны быть большими, модульными, способными обеспечить размещение участников на безопасной социальной дистанции", - считает научный сотрудник Политехнического института Нге Энн Майкл Чиам. "Если раньше можно было всем находиться в одном зале, то сейчас участников нужно размещать в отдельных помещениях", - добавил он.

Президент ВЭФ Борге Бренде в понедельник сообщил, что ежегодная конференция в связи с пандемией коронавируса переносится из Швейцарии в Сингапур. Форум пройдет в городе-государстве с 13 по 16 мая.