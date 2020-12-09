Ростуризм: освобождение турфирм от налогов до конца года повлечет рост выпадающих доходов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение туристических фирм в РФ до конца 2020 года от налогов из-за пандемии коронавируса приведет к росту объема выпадающих доходов региональных бюджетов на 24,7 млрд рублей. Об этом говорится в официальном ответе Ростуризма на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее сенатор Кутепов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить турфирмы от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также перенести на 12 месяцев налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

"Предоставление указанных мер поддержки повлечет увеличение выпадающих доходов бюджетов. Предполагаемая сумма выпадающих доходов бюджетов в случае предоставления предлагаемых дополнительных мер поддержки указанной выше отрасли может составить более 24,693 млрд рублей (в том числе 8,496 млрд рублей по страховым взносам)", - говорится в документе.

Как отмечал Кутепов, в 2020 году мероприятия, запланированные на весенние каникулы, не состоялись по причине введения ограничительных мер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а восстановление въездного туризма будет возможно не ранее апреля 2021 года.