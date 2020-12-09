В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский инновационный кластер, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта". Об этом сообщила в среду заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов - привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила вице-мэр, для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию (investor deck) и финансовую модель. Затем их представят инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов, а также Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.

Каждому предпринимателю Московский инновационный кластер предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки. Особенно это решение актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей, уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Сервис позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им могут основатели технологических проектов с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к выходу на рынок. Стартапы, прошедшие дополнительную экспертизу, смогут претендовать на получение до 36 млн рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы. Важное требование - у проекта должно быть софинансирование от внешнего инвестора, размер которого зависит от запрашиваемой суммы.

"Для продвижения стартапа участникам кластера не нужно обращаться в маркетинговые агентства или нанимать специалиста в штат. Для сокращения организационных и временных затрат все этапы по созданию инвестиционной упаковки на IТ-платформе полностью автоматизированы. Чтобы подать заявку на упаковку, достаточно заполнить специальную форму, а узнать подробную информацию о работе сервиса можно в пошаговой инструкции", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого цитирует портал.

О кластере

Московский инновационный кластер - проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам МИК доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В состав кластера входит более 19 тыс. организаций. Возможности для взаимодействия участников инновационной системы предоставляет онлайн-платформа i.moscow.