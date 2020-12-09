В правительство внесли законопроект о продукции АПК с улучшенными характеристиками

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Законопроект о продукции АПК с улучшенными характеристиками, при производстве которой будут предъявляться более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров, внесен в правительство России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Продукция АПК с улучшенными характеристиками появится в России. При ее производстве будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий законопроект внесен в правительство", - приводит ее слова пресс-служба.

Планируется, что сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками ("зеленая" продукция) будут выделены в отдельный сегмент. Такую продукцию будет отличать маркировка - знак единого образца. При ее производстве будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов (значительно ниже уровня большинства государств - экспортеров сельхозпродукции). Кроме того, подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве "зеленой" продукции.

Как сообщила Абрамченко, для регулирования новой продукции разработаны два проекта федеральных законов - "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" и "О внесении изменений в федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".

"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками", - подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что с учетом активного роста присутствия России на мировых рынках фактор конкуренции начинает играть все большую роль. "Создание бренда "зеленой" продукции позволяет монетизировать фундаментальные преимущества ведения отечественного сельского хозяйства и увеличить объемы экспорта. По экспертным оценкам, доля российской "зеленой" продукции в структуре экспорта может составить в будущем 10-15%", - отметила Абрамченко.

Законодательная база

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, проектом федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" устанавливаются правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, подтверждением их соответствия.

Законопроект вводит "зеленый стандарт" производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок. При производстве такой продукции запрещено применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов.

В сообщении подчеркивается, что в законопроекте отражены более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами. Дополнительно будут введены и экологические требования. Так, допускается применение агропромышленных технологий и технологий производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые соответствуют экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, оказывающим низкое негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в документе отражено использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

Помимо этого, производство продуктов с улучшенными характеристиками должно быть обособлено от производства иной, однородной продукции, приводящей к изменению характеристик качества и безопасности улучшенной продукции. Абрамченко также пояснила, что удостоверение соответствия "зеленой" продукции национальным и межгосударственным стандартам как доказательной базы отличительных улучшенных характеристик такой продукции будет осуществляться в форме добровольной сертификации. После получения сертификата соответствия производители будут иметь право использовать в качестве маркировки знак единого образца, форма и порядок использования которого будут определены Минсельхозом.

Для информирования потребителей о производителях такой продукции и ее видах будет создан общедоступный реестр производителей. Вести госреестр будет Минсельхоз с использованием федеральных государственных информационных систем. Кроме того, как сообщила зампред правительства, в связи с разработкой проекта федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" предлагается внести изменения в закон "О развитии сельского хозяйства". Законопроектом предусматривается, что господдержка в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства будет распространяться на производителей улучшенной сельскохозяйственной продукции.

Законопроекты внесены в правительство. После создания нормативной правовой базы Минсельхоз совместно с федеральными органами исполнительной власти приступит к реализации мероприятий по продвижению брендов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Соответствующий проект плана уже разработан.