Минпросвещения предлагает помочь детским лагерям за счет сэкономленных в пандемию средств

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России рекомендует регионам направить на поддержку детских лагерей неизрасходованные в период летней оздоровительной кампании 2020 года бюджетные средства. Об этом говорится в официальном ответе Ростуризма на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее сенатор Кутепов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность предоставление детским оздоровительным лагерям в 2020 году таких мер поддержки, как оплата 50% услуг ЖКХ и освобождение от налога на имущество организаций. По словам сенатора, весенние смены во многих круглогодичных лагерях не открылись в связи с режимом повышенной готовности в регионах, введенных из-за пандемии коронавируса.

"По информации Минфина России, согласно отчетным данным по состоянию на 1 сентября 2020 года, исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ по расходам на оздоровление детей составило 32,9% плановых назначений (исполнение за аналогичный период по состоянию на 1 сентября 2019 года составляло 74,1% плановых назначений). По мнению Минфина России, установление дополнительных мер поддержки для организаций отдыха и оздоровления детей, помимо уже оказываемых, приведет к нарушению принципа сбалансированности бюджетов субъектов РФ и к необходимости оказания им дополнительной финансовой поддержки", - говорится в документе.

"В связи с этим Минпросвещения России рекомендовало руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть возможность перераспределения неиспользованных в период проведения летней оздоровительной кампании 2020 года денежных средств на модернизацию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления и оказание дополнительных мер поддержки указанным организациям, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркивают в Ростуризме.

В ноябре заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Янина Голубева сообщила, что средства на поддержку детских лагерей в федеральном бюджете не предусмотрены, так как они находятся исключительно в введении регионов. Как отмечала Голубева, в министерстве прорабатывают возможные механизмы стимулирования детских лагерей.