Акционер ЦРПТ Галицкий видит в маркировке шанс для появления новых стартапов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Создание в РФ цифровой системы маркировки товаров - хорошая основа для появления прорывных инноваций и качественных стартапов, рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" сооснователь и управляющий партнер международного венчурного фонда Almaz Capital и один из акционеров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр Галицкий.

По словам инвестора, в целом маркировка выгодна и государству, и людям, поскольку "наводит чистоту в бизнесе" и повышает качество товаров. "Критически важно быть уверенным, что в аптеке вам продают именно то средство, название которого указано на упаковке. Или взять продукты питания. Нельзя писать "Свежее молоко", если оно изготовлено из порошкового. Это разные статусы по цене, качеству, воздействию на здоровье покупателя. Коды позволят маркировать продукцию и отслеживать любой контрафакт", - объяснил он.

При этом, продолжил Галицкий, маркировка товаров - шанс для создания стартапов. "Скажем, почему не создать "умную" аптечку, где будет собрана информация о том, что за лекарства у человека есть дома, как их правильно принимать, когда истекает срок годности? Все сведения - на основании сканированных кодов. Это удобнее, чем читать напечатанную маленькими буквами инструкцию", - сказал инвестор.

"Повторяю, для инноваций нужен правильный мотиватор. Убежден, что при запуске государственно-частного партнерства, когда решается социально важная задача, обязательно появится что-то новое. Это раньше бюджетные средства вкладывались в технологии для решения госзадач - та же оборонка служила драйвером развития. Сейчас другая история", - резюмировал Галицкий.

Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-плюс групп" (25%) Александра Галицкого.