"Ъ": МЭР выступило за вычет по НДПИ для нефтегазовых компаний до 50% капвложений по СЗПК

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило ввести налоговой вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтегазовых компаний в объеме не более 50% от капитальных вложений в проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо первого замглавы Минэкономразвития Андрея Иванова президенту РСПП Александру Шохину.

Предполагается, что предложение Минэкономики будет касаться компаний только с собственной добычей. Потенциальными выгодоприобретателями могут стать проекты "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", но не крупнейшего игрока отрасли "Сибура", который не имеет собственной добычи. По мнению экспертов, гипотетически размер вычета может составить до 500 млрд руб. в ближайшие пять лет, отмечается в публикации.

Из текста письма, имеющегося в распоряжении издания, следует, что вычет будет возможен только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете, и распространится на материнскую компанию.

В Минэкономразвития отметили, что ведут обсуждения с Минфином, ФНС, "Деловой Россией", "Опорой России" и бизнесом. В Минфине подтвердили поступление данного предложения.

По мнению источников издания в отрасли, едва ли государство пойдет на предоставление столь масштабных налоговых вычетов, даже несмотря на то, что они не угрожают базовым доходам бюджета.

Для компаний в нефтегазохимии уже действует ряд стимулирующих мер. Так, такие проекты со следующего года смогут претендовать на обратный акциз на переработку сжиженного углеводородного газа и этана в обмен на инвестиции в такие мощности, до этого обратный акциз распространялся только на нафту.