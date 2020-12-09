В Азербайджане заявили, что в ноябре выполнили на 100% обязательства в рамках сделки ОПЕК+

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Азербайджан в ноябре 2020 года полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго страны.

"В соответствии с хартией сотрудничества Азербайджан в августе - декабре текущего года должен сократить суточную добычу нефти на 131 тыс. баррелей, сохранив ее в объеме 587 тыс. баррелей в сутки. Добывая в ноябре в среднем 587 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан в ноябре на 100% выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в ноябре ежесуточная добыча вместе с конденсатом составляла 686,2 тыс. баррелей. Из этого объема 587 тыс. баррелей приходились на долю нефти, 99,2 тыс. баррелей - на долю конденсата.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае - июле 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня добычи в октябре 2018 года, в августе - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки. 3 декабря ОПЕК+ принял решение увеличить добычу нефти в январе 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, что означает совокупное сокращение на 7,2 млн баррелей от уровня октября 2018 года.

Обязательства Азербайджана, согласно новому соглашению, составят 123 тыс. баррелей. Таким образом, в январе следующего года Азербайджан должен нарастить добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки и сохранить ее на уровне 595 тыс. баррелей.