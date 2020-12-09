Nikkei: Honda приостановит работу завода на юге Великобритании из-за нехватки деталей

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda частично приостановит производство на своем заводе в городе Суиндон на юге Великобритании в связи с нехваткой необходимых деталей, вызванной задержкой их доставки судами из-за пандемии. Об этом в среду сообщает газета Nikkei .

Она отмечает, что в настоящий момент Honda ищет альтернативу в области логистики, которой может стать доставка деталей самолетами. Между тем решение по поводу возможного возобновления работы завода с 10 декабря будет принято позднее, подчерчивает газета.

В 2019 году на предприятии в Суиндоне были выпущены около 110 тыс. автомобилей, которые экспортировались в Японию и Северную Америку. С марта по июнь работа завода была также приостановлена из-за распространения нового коронавируса.