{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Nikkei: Honda приостановит работу завода на юге Великобритании из-за нехватки деталей

По данным издания, нехватка вызвана задержкой доставки деталей судами из-за пандемии

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda частично приостановит производство на своем заводе в городе Суиндон на юге Великобритании в связи с нехваткой необходимых деталей, вызванной задержкой их доставки судами из-за пандемии. Об этом в среду сообщает газета Nikkei.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она отмечает, что в настоящий момент Honda ищет альтернативу в области логистики, которой может стать доставка деталей самолетами. Между тем решение по поводу возможного возобновления работы завода с 10 декабря будет принято позднее, подчерчивает газета.

В 2019 году на предприятии в Суиндоне были выпущены около 110 тыс. автомобилей, которые экспортировались в Японию и Северную Америку. С марта по июнь работа завода была также приостановлена из-за распространения нового коронавируса.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,255 руб.
Читать полностью