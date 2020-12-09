В МЭР считают, что реформа институтов развития повлияет на рост венчурного рынка

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Анонсированная российскими властями реформа институтов развития повлияет, в том числе, на рост венчурного рынка и в конечном итоге увеличит уверенность инвесторов в высокотехнологических проектах. Об этом заявила замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, слова которой передает пресс-служба Минэкономразития.

"Значительное влияние на рост венчурного рынка окажет стартовавшая сейчас реформа институтов развития. Она обеспечит прозрачность и четкую регламентацию отбора проектов, стандартизирует подходы к управлению организациями и, самое главное, привяжет деятельность институтов к национальным целям развития и конкретным КПЭ (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС). В конечном счете все это увеличит уверенность инвесторов", - сказала она.

По словам Тарасенко, венчурные инвестиции - это еще только формирующийся в России рынок, но его потенциал сложно недооценить. "Благодаря мультипликативному эффекту развитие технологий и внедрение инноваций способно внести существенный вклад в восстановление экономики в целом", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что сегодня особенно важно усилить взаимосвязь науки и инновационных разработок, чтобы бизнес был заинтересован инвестировать в них, масштабировать эти инновации и внедрять в промышленное производство. "На мой взгляд, одними из приоритетных получателей поддержки сегодня должны стать именно средние технологические компании, которые в целом находятся "на плаву", но им не хватает инвестиций для вхождения на зрелые рынки и более динамичного развития продуктов и сервисов", - считает Тарасенко.

Минэкономразвития разработало закон о "праве на риск", который, с одной стороны, снимает вопросы по стандартизации подходов к венчурному финансированию, а с другой стороны - предусматривает портфельный подход, когда комплексная оценка совокупности инвестиционных проектов формирует "толерантность" к неудачным инвестициям и риску, сказала замминистра. Закон уже принят и вступил в силу, сейчас министерство готовит для него подзаконные акты.