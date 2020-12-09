Кабмин выделил почти 127 млн рублей на покупку жилья пострадавшим от паводка в ЕАО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 127 млн рублей на покупку квартир для жителей Еврейской автономной области (ЕАО), которые лишились жилья в результате паводка в августе-сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в среду.

"Всего на решение жилищных вопросов таких граждан будет направлено 126,7 млн рублей. Сумма рассчитана исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в регионе. Ожидается, что общая площадь квартир, приобретенных на эти средства, составит более 1,6 тыс. кв. м", - указывается в сообщении.

Минстрой должен довести деньги до региона и до 1 февраля 2021 года предоставить в кабмин доклад об исполнении распоряжения.

В период с августа по сентябрь этого года в зону подтопления в ЕАО попал 151 жилой дом, в котором проживали 662 человека, в том числе 219 детей. Предварительная сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.