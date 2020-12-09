Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" нового газового месторождения в Карском море

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госкомиссия по запасам подтвердила открытие "Роснефтью" нового месторождения на шельфе Карского моря и рекомендовала "Росгеолфонду" поставить на учет запасы в авторском варианте, то есть 800 млрд куб. м газа, сообщает компания. Месторождению присвоено имя Маршала Жукова.

Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре "Викуловская", глубина скважины составила 1621 м. В 2020 году "Роснефть" бурила на двух лицензионных участках в Карском море.

"По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных", - указывает компания.

Старт проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. Бурение первой скважины "Университетская-1" позволило открыть одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений "Победа". Его суммарные извлекаемые запасы составляют около 130 млн тонн нефти и 422 млрд куб. м газа. При этом нефть с этого месторождения сверхлегкая и по своим ключевым показателям превосходит характеристики эталонной Brent, а также Siberian Light и WTI.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты бурения показывают высокую нефтегазоносность этих структур. По объему ресурсов новая провинция может превзойти Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока, считают в "Роснефти".