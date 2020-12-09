Forbes составил рейтинг российских букмекеров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания "Ф.О.Н.", развивающая российский букмекер "Фонбет", заняла первое место среди отечественных букмекеров. Как свидетельствует рейтинг, составленный журналом Forbes, выручка спонсора российской сборной по футболу "Фонбет" за 2019 год составила 38,1 млрд рублей.

На втором месте списка оказался "Букмекер Паб" ("1хСтавка"), который является официальным партнером футбольного клуба "Локомотив". Замыкает тройку лидеров компания ПМБК ("Лига ставок"), продемонстрировавшая лучший показатель по выручке (49,5 млрд рублей в 2019 году).

В рейтинг российских букмекерских контор также попали такие компании как Управляющая компания НКС (Winline), "Фортуна" (BetCity), "Бетринг" (Parimatch), "Стом" (ранее Bingo Boom, ныне BetBoom), БК "Олимп" ("Олимп"), БК Марафон ("Марафон") и "Леон". При этом самой быстрорастущей букмекерской конторой стал "Бетринг", на втором месте по этому показателю находится БК "Олимп".

В издании отметили, что десять лидеров рейтинга получили 188,8 млрд рублей выручки за 2019 год, что на 67 млрд рублей больше, чем в 2018 году. "Букмекеры стали заметными рекламодателями, серьезными спонсорами и партнерами российского спорта", - добавили в журнале.

Forbes впервые представил рейтинг отечественных букмекеров. В него вошли ведущие букмекерские конторы России с годовой выручкой более 1 млрд рублей. Компании оценивались по следующим показателям: выручка за 2019 год, изменение выручки к 2018 году, чистая прибыль, надежность, возраст, рентабельность, посещаемость сайта и количество упоминаний в СМИ.

8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", которая в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам. Отчисления будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией так же, как и информация о принятых ставках. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени.