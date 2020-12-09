Власти Татарстана направили на поддержку бизнеса во время пандемии 2,7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Объем региональной поддержки малого и среднего бизнеса в Татарстане во время пандемии превысил 2,7 млрд рублей. В эту сумму вошли льготные микрозаймы, поручительства и субсидии, сообщил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

"В Татарстане была разработана своя комплексная программа мер поддержки бизнеса, который понес убытки из-за введенных во время пандемии ограничений. Первый пакет мер, вступивший в силу 1 апреля, был рассчитан на тех предпринимателей, которые не могли претендовать на федеральные меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей. В сентябре для регионального бизнеса был принят второй пакет поддерживающих мер, и в общей сложности на их реализацию из бюджета республики было направлено более 2,7 млрд рублей - это льготные микрозаймы, поручительства и субсидии", - сказал бизнес-омбудсмен республики.

По его словам, некоторые предприниматели смогли получить финансовую поддержку впервые. К примеру, в республике появились такая категория, как предприниматели-студенты, были определены отдельные меры помощи резидентам и управляющим компаниям промышленных парков, а также была запущена программа субсидирования процентной ставки для бизнеса, не имевшая аналогов.

Власти региона сформировали программы поддержки на основании обращений предпринимателей, уточнил Фарид Абдулганиев. Так, был создан механизм субсидирования сферы общепита при доставке продуктов питания. Рестораны и кафе в период обязательной самоизоляции весной вынуждены были перейти на доставку и работу навынос, но у многих предприятий общепита не было ресурсов наладить доставку. Совместно с представителями отрасли была разработана республиканская программа субсидирования 100% затрат по доставке еды и продуктов питания агрегаторами доставки.

"Эта программа не имела аналогов в стране и позволила сохранить работоспособность и занятость в сегменте общественного питания, который в числе первых ощутил на себе негативные влияния пандемии. К программе присоединились крупные игроки рынка e-commerce: Delivery Club, Ozon, Wildberries, "Яндекс.Еда". Было выдано 154 субсидии на сумму 28 млн рублей - около 100 ресторанов и кафе смогли продолжить свою работу", - уточнил бизнес-омбудсмен Татарстана.