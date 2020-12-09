Россияне приобрели туры с кешбэком на 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей (суммарно первое и второе окна продаж). В программе приняли участие около 300 тыс. человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, средства возвращались на карты платежной системы "Мир", которая стала технологическим партнером программы. По данным Ростуризма, у основных крупных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10-15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15-20%.

"Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на один государственный рубль пришлось шесть рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране", - подчеркнули в Ростуризме.

Во время действия программы для туристов круглосуточно работал контактный центр "Мирпутешествий", организованный Ростуризмом, и горячая линия Общероссийского народного фронта. Всего контактным центром Ростуризма с 5 октября по 5 декабря (продолжит работу до 15 декабря) было обработано 9 тыс. 89 звонков и 44 тыс. 562 письменных обращений. На горячей линии ОНФ с 9 октября по 5 декабря (продолжит работу до 10 декабря) было обработано 12 тыс. 369 звонков. Чаще всего туристы интересовались общими условиями программы и техническим вопросам возврата кешбека. Помимо этого, на вопросы относительно программы можно было получить ответы в кол-центре платежной системы "Мир".

Поддержка регионов

В Ростуризме сообщили, что региональные экономики за счет программы туристического кешбэка получили суммарно около 13 млрд рублей.

"Программа также оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. По экспертным оценкам, турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В Ростуризме также подчеркнули, что в условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.

Ростуризм предлагает направить неизрасходованные в 2020 году средства в рамках программы туристического кешбэка на ее продолжение в последующие годы.

"Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы. Туристический кешбэк как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли", - отмечается в сообщении.

Как отмечает Ростуризм, потенциал программы удалось раскрыть не до конца. Сдерживающими людей факторами оказалась сложная эпидемиологическая ситуация, и как следствие, отсутствие определенности по планам на путешествия и отдых, а также пока еще недостаточное количество массового конкурентного по соотношению цена/ качество туристического продукта внутри страны.

Ранее сообщалось, что правительство России выделяло на реализацию программы 15 млрд рублей, из них было израсходовано 1,2 млрд рублей.