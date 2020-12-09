Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о невозможности снижения МРОТ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду поддержал поправку единороссов о невозможности снижения минимального размера труда (МРОТ).

"Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в текущем году", - говорится в тексте поправки, который имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива была внесена ко второму чтению правительственного законопроекта о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Как ранее пояснял автор поправки депутат Андрей Исаев, МРОТ не сможет быть снижен даже в случае уменьшения медианной заработной платы, на основе которой он будет рассчитываться с 2021 года. Парламентарий заверял, что с принятием новых норм МРОТ не будет снижаться "ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти". Замглавы Минтруда Андрей Пудов, выступая на заседании комитета, поддержал норму о невозможности снижения МРОТ и попросил парламентариев проголосовать "за".

Другая одобренная поправка обязывает ежегодно обсуждать законопроект об установлении МРОТ с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе заседания члены комитета одобрили законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума ко второму чтению с учетом предложенных изменений.

11 ноября Госдума приняла документ в первом чтении. Со 2021 года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.