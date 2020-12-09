В Минэнерго отключения электричества на острове Русском назвали "локальными" и "плановыми"

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Локальные аварийные и плановые отключения электричества продолжаются на острове Русском во Владивостоке, где ранее было восстановлено энергоснабжение домов, нарушенное в результате ледяного дождя. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Аварии точечные, работы по их устранению ведутся в круглосуточном режиме. Хотя аварийные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей, отключенных в результате ледяного шторма завершены, работы по восстановлению штатной схемы энергоснабжения продолжатся до конца года. Эти работы будут сопровождается, в том числе, плановыми отключениями", - сообщили в пресс-службе.

2 декабря Оборонэнерго сообщило об окончании восстановительных работ на острове после массовых аварий из-за непогоды. Однако до сегодняшнего дня местные жители сообщали о локальных отключениях света. Работы на Русском продолжаются, энергетики планируют повысить надежность электросетевого хозяйства, установить новые опоры.