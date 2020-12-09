Мишустин осмотрел образцы отечественной экспортной продукции на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел образцы высокотехнологичной отечественной экспортной продукции, представленные на выставке в рамках проходящего в среду форума "Сделано в России - 2020".

В частности, главе правительства показали медицинское оборудование компании "Нейрософт" для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации, которое может применяться в том числе в лечении пациентов с коронавирусом. Мишустину продемонстрировали разработки компании "Эйдос-Медицина" - высокотехнологичные медицинские симуляторы взрослого пациента и ребенка, хирургические симуляторы, имитирующие физиологию человека и позволяющие использовать реальное медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и дефибрилляторы.

Кроме того, глава кабмина осмотрел стенды Национального российского магазина на внутрикитайской площадке Tmall.com, проекта "Агроэкспресс" (совместный проект РЖД-Логистика и РЭЦ), ознакомился с системой "одно окно", призванной обеспечить онлайн-доступ из одной точки к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

Помимо этого, на выставке представлены разработки в сфере управленческого консалтинга, инжиниринга и системной интеграции для крупных производственных предприятий, образцы продукции автозавода "УРАЛ", специализирующегося на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости, и АО "ОДК- Климов" - ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации.

Форум "Сделано в России" проводится с 2012 года. Как отмечают в правительстве РФ, за это время он приобрел статус ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. Основные задачи форума - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам. Деловая программа будет включать пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике и телемосты с российскими регионами и другими странами. Все мероприятия будут транслироваться онлайн. В прошлом году форум посетили более 3 тыс. человек из 50 стран мира.