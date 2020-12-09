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Турпоток в Турцию из России снизился до 70% по сравнению с 2019 годом

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что в 2020 году Турцию посетили 800-900 тыс. россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Количество туристов из России, отдохнувших в этом году в Турции, снизилось на 60-70% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференци в Уральском информационном центре ТАСС в среду.

"В Турцию ежегодно до пандемии выезжало до 7 млн человек. В этом году 800-900 тыс. россиян посетили Турцию - это в шесть-семь раз меньше, чем в 2019 году. Падение выездов в Турцию составило 60-70%", - сказал он.

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