Опрос: более трети россиян ожидает получить новогоднюю премию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) ожидает новогоднюю премию от работодателя в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

"В этом году новогоднюю премию от работодателя ожидают получить 37% опрошенных. При этом в прошлом году такие ожидания указывали лишь 30% жителей России", - говорится в исследовании.

Отмечается, что по 37% респондентов планируют потратить премию на новогодние подарки или отложить к накопленным средствам, 11% опрошенных отметили, что потратят деньги на отдых и развлечения в праздничные выходные, 10% жителей России на премию накроют новогодний стол, а 8% - приобретут подарок для себя.

По итогам прошлого года премию получили 28% опрошенных. Большинство россиян (63%) получили премию размером до 15 тыс. рублей, при этом 35% из них выплатили премию до 5 тыс. рублей. До 50 тыс. рублей получили 16% опрошенных, а 7% - больше 50 тыс. рублей. 14% респондентов не раскрыли размеры полученной премии, но уточнили, что она равнялась их обычному заработку. При этом 40% респондентов отметили, что размером премии остались недовольны.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, проводилось в декабре во всех округах РФ. Приняли участие свыше 5 тыс. респондентов старше 18 лет.