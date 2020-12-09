"Газпром нефть" успешно испытала технологию увеличения добычи из низкопроницаемых пластов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" разработала и успешно протестировала технологию струйного туннелирования, которая позволяет в три раза повысить нефтедоотдачу из низкопроницаемых пластов, сообщает компания.

"Новая технология струйного туннелирования была испытана на Восточном участке Оренбургского месторождения, разрабатываемого предприятием "Газпромнефть-Оренбург". Экономический эффект от внедрения технологии на этом активе превысит 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Метод струйного туннелирования основан на формировании в пластах каналов, которые создаются с помощью потока реагентов, закачиваемых в породу под высоким давлением. По каналам нефть из ранее недоступных пропластков попадает в скважину.

"В ходе испытаний новое решение позволило увеличить притоки нефти с горизонтальных скважин на Восточном участке Оренбургского месторождения в среднем на 300%", - отмечает "Газпром нефть".

Она показала себя более экономически эффективной, чем традиционные методы повышения нефтеотдачи. Технология в несколько раз дешевле стандартной операции по бурению боковых стволов и занимает на 20-30% меньше времени.

Метод имеет потенциал дополнительного снижения стоимости при дальнейшем тиражировании. В 2021 году масштаб применения технологии может быть значительно увеличен. В перспективе новая технология может стать одним из самых эффективных и экономически выгодных методов повышения нефтеотдачи на активах "Газпром нефти" в различных регионах России.